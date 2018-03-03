Пожарные спасли пожилую ленинск-кузнечанку из горящего дома

Происшествие случилось вчера утром. Жители Ленинска-Кузнецкого сообщили о возгорании в одном из частных домов в 7:35. Когда огнеборцы прибыли, пламя уже распространилось на крышу дома.

Специалисты провели разведку и обнаружили в здании пожилую женщину. Она не успела вовремя эвакуироваться. Пожарные вывели ее из горящего дома. В итоге женщина не пострадала, медпомощь ей не потребовалась.

Огонь был полностью ликвидирован в 7:51. Предварительно причиной возгорание названы нарушения при установке электрооборудования.