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Пожарные спасли пожилую ленинск-кузнечанку из горящего дома

03 марта 2018 в 17:27

Происшествие случилось вчера утром. Жители Ленинска-Кузнецкого сообщили о возгорании в одном из частных домов в 7:35. Когда огнеборцы прибыли, пламя уже распространилось на крышу дома.

Специалисты провели разведку и обнаружили в здании пожилую женщину. Она не успела вовремя эвакуироваться. Пожарные вывели ее из горящего дома. В итоге женщина не пострадала, медпомощь ей не потребовалась.

Огонь был полностью ликвидирован в 7:51. Предварительно причиной возгорание названы нарушения при установке электрооборудования.


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