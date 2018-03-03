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Прокопчанин угнал авто и ездил по городу без света

03 марта 2018 в 18:05

В Прокопьевске при патрулировании городских улиц инспекторы ГИБДД заметили автомобиль без госзнаков, движущийся с выключенными фарами. Сотрудники потребовали водителя «девятки» остановиться, однако тот попытался скрыться от стражей порядка.

Погоня за нарушителем была недолгой – через несколько минут он въехал в сугроб. Попытка сбежать тоже оказалась безуспешной.

Выяснилось, что автомобиль мужчина угнал, проникнув через багажник и напрямую соединив провода зажигания. Кроме прочего, по всей видимости, мужчина был пьян, но проходить медосвидетельствование отказался.

Также отмечается, что у нарушителя нет прав на вождение автомобилем.


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