В Кемерове задержан вор, представлявшийся электриком

В общей сложности подозреваемый похитил 300 тысяч рублей.

Семь пенсионерок обратились в полицию с просьбой найти «электрика», который похитил из их квартир деньги. Мужчина заходил в дома к потерпевшим якобы чтобы проверить счетчик и проводку. Он просил хозяев выйти в другую комнату, чтобы посмотреть работают ли лампы или телевизор, а сам тем временем похищал сбережения.

Полицейские задержали 35-летнего подозреваемого. Омич ранее уже был судим за аналогичные преступления, совершенные в родном городе, и освободился в 2017 году.

Мужчина признался в содеянном. Украденные деньги он успел потратить.

Стражи порядка не исключают, что возможны еще жертвы рецидивиста, поэтому просят пострадавших обращаться в полицию.

Фото: "Правоохранительный портал Кузбасса"