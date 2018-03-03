В Кемерове пешеход попал под колеса автобуса

Происшествие случилось сегодня днем на ул. Бийской областной столицы. Очевидцы рассказали о ДТП в соцсетях.

По словам свидетелей происшествия, автобус сбил человека на «зебре». Пострадавший жив и госпитализирован. На месте работали сотрудники ГИБДД и медики.

Официальной информации о произошедшем нет. Как рассказали кемеровчане, после аварии образовался дорожный затор. Сейчас движение на этом участке пути, по данным Яндекс.Пробки, восстановлено.

Фото: Вконтакте