В Кемерове 16-летний парень ограбил четвероклассника

В областной столице ученик четвертого класса пришел со школы домой без мобильного телефона. Родителям напуганный мальчик рассказал, что он нес гаджет в руке, когда к нему неожиданно подбежал неизвестный и выхватил телефон. Родители школьника обратились в полицию.

Стражам порядка удалось выяснить, что к краже телефона стоимостью 3500 рублей причастен 16-летний парень. Он признался в содеянном, однако о том, где сейчас находится телефон, не рассказал. Правоохранители продолжают искать гаджет. Подростку грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж.