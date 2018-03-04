За пару дней в Кузбассе произошло одиннадцать пожаров

За прошедшие двое суток в Кемеровской области случилось одиннадцать пожаров. В большинстве случаев причиной возгорания становились неисправные печи и дымоходы.

В выходные, как отмечают в пресс-службе МЧС Кузбасса, люди, живущие в частных домах, больше используют печи, а при неисправностях это приводит к возникновениям пожаров. Кроме того, пожар может возникнуть и из-за невнимательности хозяев частных жилых домов.

Поэтому специалисты рекумендуют внимательно относиться к печному отоплению, проверять дымоходы, вовремя проводить ремонтные работы и т.д.