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За пару дней в Кузбассе произошло одиннадцать пожаров

04 марта 2018 в 18:53

За прошедшие двое суток в Кемеровской области случилось одиннадцать пожаров. В большинстве случаев причиной возгорания становились неисправные печи и дымоходы.

В выходные, как отмечают в пресс-службе МЧС Кузбасса, люди, живущие в частных домах, больше используют печи, а при неисправностях это приводит к возникновениям пожаров. Кроме того, пожар может возникнуть и из-за невнимательности хозяев частных жилых домов.

Поэтому специалисты рекумендуют внимательно относиться к печному отоплению, проверять дымоходы, вовремя проводить ремонтные работы и т.д.


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