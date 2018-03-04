В Гурьевском районе 90-летняя женщина скончалась на пожаре

Происшествие случилось сегодня ночью в селе Малая Салаирка. Огонь распространился по дому, веранде, гаражу и бане. Сигнал о пожаре был получен в 2:04.
После того как в 2:30 огонь был полностью потушен силами 15 сотрудников МЧС с пятью единицами техники, в доме был обнаружен труп хозяйки жилья.
Отмечается, что женщине через два дня исполнился бы 91 год. Основной причиной возникновения пожара называется нарушения при использовании бытовой печи.
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