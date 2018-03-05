В Кузбассе горела частная сауна

Инцидент произошел поздно вечером 4 марта в Прокопьевске.

Около 22:30 на улице Кубанской загорелось здание частной сауны. На место происшествия для ликвидации возгорания выехали восемь человек и две единицы техники.

Как сообщили в МЧС Кузбасса, на момент прибытия первого подразделения горело здание сауны. В результате пожара в прачечной и коридоре обгорели стены и деревянная обрешетка крыши, а также повреждения получила бытовая техника.

Предварительной причиной случившегося названо нарушение правил эксплуатации бытовых приборов.