Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Кузбассе горела частная сауна

В Кузбассе горела частная сауна

05 марта 2018 в 10:09

Инцидент произошел поздно вечером 4 марта в Прокопьевске.

Около 22:30 на улице Кубанской загорелось здание частной сауны. На место происшествия для ликвидации возгорания выехали восемь человек и две единицы техники.

Как сообщили в МЧС Кузбасса, на момент прибытия первого подразделения горело здание сауны. В результате пожара в прачечной и коридоре обгорели стены и деревянная обрешетка крыши, а также повреждения получила бытовая техника.

Предварительной причиной случившегося названо нарушение правил эксплуатации бытовых приборов.


Читайте также

Content 7r0aefby h41
В Кемерове пешеход попал под колеса автобуса
Content krazha telefonov
В Кемерове 16-летний парень ограбил четвероклассника
Content dom gorit
За пару дней в Кузбассе произошло одиннадцать пожаров
Content pozhar 41
В Гурьевском районе 90-летняя женщина скончалась на пожаре

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?