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Травмированная пенсионерка оказалась заложницей своей квартиры в Кемерове

05 марта 2018 в 11:18

Женщина заперлась изнутри, а затем сломала ногу. Супруг пострадавшей был вынужден обратиться за помощью к спасателям.

Инцидент произошёл в одном из домов по проспекту Шахтёров. Пожилой мужчина ушёл в аптеку за лекарствами, его жена осталась дома и закрыла дверь на засов. Когда пенсионер вернулся, он услышал доносившийся из квартиры голос жены, которая просила о помощи, однако дверь открыть не смог.

Прибывшие на место спасатели открыли дверь с помощью специального инструмента и обнаружили кемеровчанку лежащей на полу. Выяснилось, что пострадавшая решила вымыть пол, однако поскользнулась и упала, подняться самостоятельно она уже не смогла. Женщину доставили в больницу, врач-спасатель предварительно диагностировал у нее перелом шейки бедра.


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