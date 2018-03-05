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Неизвестные сожгли иномарку в Прокопьевске

05 марта 2018 в 12:05

В ночь на 5 марта на улице Обручево в Прокопьевске загорелся легковой автомобиль Hyundai Avante. По предварительным данным, пожар произошел вследствие умышленного поджога.

По данным ГУ МСЧ Кузбасса, очевидцы сообщили о пожаре в 3:43. Через семь минут после этого сотрудники МЧС полностью потушили возгорание, однако у автомобиля успели выгореть моторный отсек, салон, а также обгорели два колеса.

В ведомстве уточнили, что причиной возгорания стали умышленные действия по уничтожению чужого имущества. Причастные к поджогу транспортного средства лица устанавливаются.


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