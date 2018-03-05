Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Кузбассе толпа подростков избила сверстника: ...

В Кузбассе толпа подростков избила сверстника: начата проверка

05 марта 2018 в 13:06

Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что 4 марта в Анжеро-Судженске толпой сверстников был избит подросток. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции начали проверку.

Как утверждают местные жители, избиение подростки снимали на видео. Судя по опубликованным очевидцами фото, на месте инцидента присутствовало около 20 человек, предположительно, из числа старшеклассников.

Примечательно, что никто из взрослых свидетелей произошедшего не пришел на помощь пострадавшему.

Событие вызвало большой резонанс среди горожан. Как сообщило "Радио Анжеро-Судженска" со ссылкой на отдел МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу, в настоящее время по факту произошедшего ведется проверка.

Фото: ВКонтакте


Читайте также

Content pozhar 41
В Гурьевском районе 90-летняя женщина скончалась на пожаре
Content 6af6254cc207
В Кузбассе горела частная сауна
Content tumblr p42ncdbojt1wwydlyo1 1280
Травмированная пенсионерка оказалась заложницей своей квартиры в Кемерове
Content
Неизвестные сожгли иномарку в Прокопьевске

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?