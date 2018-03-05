В Кузбассе толпа подростков избила сверстника: начата проверка

Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что 4 марта в Анжеро-Судженске толпой сверстников был избит подросток. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции начали проверку.

Как утверждают местные жители, избиение подростки снимали на видео. Судя по опубликованным очевидцами фото, на месте инцидента присутствовало около 20 человек, предположительно, из числа старшеклассников.

Примечательно, что никто из взрослых свидетелей произошедшего не пришел на помощь пострадавшему.

Событие вызвало большой резонанс среди горожан. Как сообщило "Радио Анжеро-Судженска" со ссылкой на отдел МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу, в настоящее время по факту произошедшего ведется проверка.

Фото: ВКонтакте