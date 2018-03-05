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Новокузнечанин убил старшего брата за нежелание пользоваться уборной (видео)

05 марта 2018 в 15:06

Пожилой пьющий мужчина оставлял в комнате экскременты и пытался «свалить вину» на кота.

Потерпевший проживал в одной квартире со своим младшим братом на улице Тузовской. Согласно материалам дела, 60-летний горожанин вел асоциальный образ жизни, не работал и злоупотреблял алкоголем. Кроме того, мужчина упорно не хотел пользоваться уборной и справлял нужду в цветочные горшки или пакеты.

Когда в очередной раз новокузнечанин оставил свои экскременты на полу квартиры и попытался обвинить в проступке кота, терпение его младшего брата иссякло. Мужчина схватил деревянную палку и несколько раз ударил ею нечистоплотного родственника. От полученных травм потерпевший скончался.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Фото, видео: city-n.ru


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