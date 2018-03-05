В Кузбассе назначен новый заместитель губернатора

В администрации Кемеровской области подтвердили информацию о назначении Серегя Цивилева новым заместителем губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.

Сергей Цивилев родился 21 сентября 1961 года в Жданове Донецкой области. В 1983 году он окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова по специальности «Вооружение кораблей» с квалификацией офицера, инженера-электромеханика. Позднее получил экономические образование в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов. Известно, что с с 1978 по 1994 годы проходил службу в Военно-Морском флоте СССР и Военно-Морском флоте России. В 1995-96 годах был начальником службы безопасности в филиале санкт-петербургского банка «Аэрофлот». С 1997 на протяжении 16 лет занимал пост генерального директора юридической фирмы «Нортэк» в Санкт-Петербурге.

До назначения на должность замгубернатора Цивилев был гендиректором ООО «Управляющая компания «Колмар».