Пьяный кузбассовец искусал возлюбленную: девушке потребовалась медпомощь

В Ленинске-Кузнецком бойцы Росгвардии задержали 22-летнего горожанина, подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении своей знакомой.

Правоохранители обнаружили молодого человека в подъезде одного из домов по улице Мазикина. Как сообщили в Росгвардии, лицо мужчины было во множественных ссадинах, он пояснил, что получил раны в ходе конфликта с приятельницей, проживающей на втором этаже.

Выяснилось, что 22-летняя девушка в ходе ссоры пострадала намного больше. По её словам, во время конфликта молодой человек укусил хозяйку квартиры за ногу, а затем ударил её лезвием ножа. После этого знакомый попытался скрыться, но из-за сильного опьянения не смог покинуть подъезд.

В настоящее время в произошедшем разбираются полицейские, на место вызвали бригаду медиков.