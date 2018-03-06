Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Пьяный кузбассовец искусал возлюбленную: девушк...

Пьяный кузбассовец искусал возлюбленную: девушке потребовалась медпомощь

06 марта 2018 в 09:17

В Ленинске-Кузнецком бойцы Росгвардии задержали 22-летнего горожанина, подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении своей знакомой.

Правоохранители обнаружили молодого человека в подъезде одного из домов по улице Мазикина. Как сообщили в Росгвардии, лицо мужчины было во множественных ссадинах, он пояснил, что получил раны в ходе конфликта с приятельницей, проживающей на втором этаже.

Выяснилось, что 22-летняя девушка в ходе ссоры пострадала намного больше. По её словам, во время конфликта молодой человек укусил хозяйку квартиры за ногу, а затем ударил её лезвием ножа. После этого знакомый попытался скрыться, но из-за сильного опьянения не смог покинуть подъезд.

В настоящее время в произошедшем разбираются полицейские, на место вызвали бригаду медиков.


Читайте также

Content
Неизвестные сожгли иномарку в Прокопьевске
Content
В Кузбассе толпа подростков избила сверстника: начата проверка
Content
Новокузнечанин убил старшего брата за нежелание пользоваться уборной (видео)
Content 1238837 696x464
В Кузбассе назначен новый заместитель губернатора

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?