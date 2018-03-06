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Жительница Междуреченска получила бутылкой по голове за оскорбление супруга

06 марта 2018 в 11:05

Мужчина решил проучить возлюбленную и ударил первым, что попалось под руку.

Инцидент произошел в вечернее время. Выяснилось, что 51-летняя женщина оскорбила своего 40-ленего мужа. Нетрезвый мужчина схватил первое, что попалось под руку — стеклянную бутылку из-под спиртного – и разбил о голову жены.

После этого дебошир ушёл спать, а пострадавшая позвонила дочери и рассказала о произошедшем конфликте. В настоящее время кузбассовец задержан и передан полицейским.


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