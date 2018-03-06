Вредная привычка стала причиной гибели 66-летнего топкинца

5 марта при пожаре в доме по улице Совхозной в поселке Шишино Топкинского района погиб пенсионер. Предположительно, причиной трагедии стала неосторожность при курении.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 22:53. На место происшествия выехали шесть человек и две единицы техники для ликвидации огня.

Как сообщили в МЧС Кузбасса, на момент прибытия первого подразделения горел рубленый дом, внутри наблюдалось сильное задымление. В результате пожара обгорели стены дома и вещи. При осмотре помещений пожарные обнаружили тело хозяина дома.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. По предварительной версии, причиной трагедии стала неосторожность при курении.