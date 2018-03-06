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Тёща – «золото»: кузбасский заключенный получил посылку с сюрпризом

06 марта 2018 в 13:41

Жительница Кузбасса пыталась передать своему отбывающему наказание зятю запрещенную посылку. Нелегальную передачу она упаковала в сало.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН, сотрудники ИК-44 в Белове обратили внимание на вакуумную упаковку с салом и подвергли продукт питания подвергся проверке. Выяснилось, что внутри куска сала заботливая родственница спрятала мобильный телефон, флеш-карту и наушники. Очевидно, тёща решила, что эти гаджет поможет скоротать время осужденному на 10 лет мужчине.

В отношении сердобольной женщины составлены материалы о привлечении к административной ответственности.

Фото: ГУФСИН по Кемеровской области


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