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Кто прошлое помянет: новокузнечанка убила мать за хорошую память

06 марта 2018 в 14:45

В декабре прошлого года 31-летняя жительница южной столицы Кузбасса освободилась из мест лишения свободы, отсидев за разбой, и поселилась у своей матери.

Как позднее установило следствие, женщина не хотела работать и часто употребляла алкоголь. В феврале 2018 года во время совместного распития спиртного мать упрекнула ее за аморальный образ жизни, назвала лентяйкой и вспомнила о наличии у нее судимости.

Напоминание о преступном прошлом показалось новокузнечанке обидной, она взяла кухонный нож и нанесла им не менее двух ударов в область шеи пенсионерки. От полученных ран женщина 1958 года рождения скончалась на месте. При этом ее дочь не стала вызвать скорую помощь и полицию, она просто уснула рядом с трупом убитой матери.

В настоящее время новокузнечанка заключена под стражу. На это раз ей грозит срок уже по статье 105 УК РФ (убийство).


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