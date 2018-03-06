Губернатор Кузбасса увеличил оклады себе и областным чиновникам

С 1 марта власти Кузбасса на 15% повысили оклады и денежное содержание для высокопоставленных областных чиновников.

Как указано в постановлении губернатора от 6 марта, в 1,15 раза повышаются месячные оклады лиц, замещающих государственные должности Кемеровской области – это губернатор региона, его заместители, председатель облсовета и другие должностные лица регионального истеблишмента. Аналогичное повышение коснется размеров денежного содержания указанных лиц.

Также на 15% вырастут также должностные оклады лиц, замещающих должности государственной гражданской службы региона и их оклады за классный чин (это руководители и служащие областных департаментов). Повышение коснется и работников органов государственной власти, не являющихся государственными гражданскими служащими.