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Губернатор Кузбасса увеличил оклады себе и областным чиновникам

06 марта 2018 в 17:04

С 1 марта власти Кузбасса на 15% повысили оклады и денежное содержание для высокопоставленных областных чиновников.

Как указано в постановлении губернатора от 6 марта, в 1,15 раза повышаются месячные оклады лиц, замещающих государственные должности Кемеровской области – это губернатор региона, его заместители, председатель облсовета и другие должностные лица регионального истеблишмента. Аналогичное повышение коснется размеров денежного содержания указанных лиц.

Также на 15% вырастут также должностные оклады лиц, замещающих должности государственной гражданской службы региона и их оклады за классный чин (это руководители и служащие областных департаментов). Повышение коснется и работников органов государственной власти, не являющихся государственными гражданскими служащими.


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