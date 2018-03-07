В Кузбассе две посетительницы бара чуть не разгромили заведение

Причиной драки между подвыпившими женщинами стали навязчивые извинения одной из них за своих друзей.

Инцидент произошел в одном из баров Междуреченска. Сотрудники заведения рассказали прибывшим по вызову бойцам Росгвардии, что между двумя посетительницами возникла словесная перепалка, закончившаяся порчей имущества.

По словам персонала, одна из посетительниц толкнула сидевшую рядом женщину. Та попыталась ответить обидчице, ударив её сумкой, но потеряла равновесие. Зачинщица конфликта взяла со стола бутылку и попыталась ударить ей оппонентку, но не рассчитала силу удара — бутылка выскользнула из руки и влетела в витрину холодильника. Версию работников подтвердили записи с камер видеонаблюдения.

Бойцы Росгвардии задержали двух горожанок 32 и 36 лет. В настоящее время в произошедшем разбираются полицейские.

По словам одной из участниц ссоры, причиной конфликта стали навязчивые извинения другой за своих друзей, которые шумно себя вели. Когда непрошенная гостья отказалась покинуть столик, женщина решила вытолкнуть её.