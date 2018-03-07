Ночью в Кузбассе сгорело два автомобиля

В ночь на 7 марта в Кемеровской области горели две отечественных авто.

Так, первый пожар произошел в Кемерове. Около трех часов ночи на улице Дружбы загорелся ВАЗ-2101. В результате пожара пострадал моторный отсек, салон, колеса и лакокрасочное покрытие. По предварительным данным ГУ МЧС Кузбасса, транспортное средство подожгли.

Чуть позже на улице Армавирская в Прокопьевске загорелась "ГАЗель", 2005 года выпуска. Когда на место приехали пожарные, моторный отсек и салон горели открытым пламенем. На этот раз причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства.