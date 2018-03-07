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Жительница Междуреченска отобрала и выпила бутылку спиртного у прохожей

07 марта 2018 в 13:04

Жажда алкоголя толкнула 35-летнюю горожанку совершить грабеж на глазах у свидетелей.

На улице Вокзальной женщина напала на 45-летнюю покупательницу, выходившую из супермаркета, и отобрала у нее бутылку спиртного. С добычей грабительница скрылась в одном из соседних дворов, где и употребила горячительное по назначению.

Довольно скоро преступницу настигли бойцы Росгвардии, однако к тому времени сосуд с горячительным был уже пуст. Жадную до выпивки горожанку передали в руки полиции.


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