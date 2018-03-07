Жительница Междуреченска отобрала и выпила бутылку спиртного у прохожей

Жажда алкоголя толкнула 35-летнюю горожанку совершить грабеж на глазах у свидетелей.

На улице Вокзальной женщина напала на 45-летнюю покупательницу, выходившую из супермаркета, и отобрала у нее бутылку спиртного. С добычей грабительница скрылась в одном из соседних дворов, где и употребила горячительное по назначению.

Довольно скоро преступницу настигли бойцы Росгвардии, однако к тому времени сосуд с горячительным был уже пуст. Жадную до выпивки горожанку передали в руки полиции.