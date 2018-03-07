В Кемерове поезд сбил женщину: пострадавшая в реанимации

Случай произошёл вечером 6 марта на участке железной дороге, проходящей по микрорайону Боровому.

Как сообщили в ЛУ МВД России по Кузбассу, 31-летняя горожанка стояла на железнодорожных путях близ рельсов в районе дома № 3 по улице Сызранской. Машинист грузового поезда подавал сигналы, но кемеровчанка не реагировала. Несмотря на экстренное торможение, избежать столкновения не удалось.

В настоящее время пострадавшая находится в отделении реанимации Городской клинической больницы им. М. А. Подгорбунского. Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму и перелом челюсти.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.