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Кузбассовец украл у подруги 90 тысяч рублей

08 марта 2018 в 12:36

В Анжеро-Судженске 23-местная жительница поплатилась за свою доверчивость. Девушка готовилась отпраздновать свой день рождения и пошла за покупками с 30-летним другом. В магазине она передала приятелю свою кредитную карту с пин-кодом, чтобы он рассчитался за продукты.

Знанием пин-кода мужчина воспользовался не только в магазине, но и после вечеринки. Когда девушка уснула, он взял карту, снял в банкомате 90 тысяч рублей, вернулся, положил карту на место, а смс с сообщением о снятии наличных с телефона приятельницы удалил.

После этого мужчина поехал в Кемерово, позвав с собой друга. Там молодые люди тратили чужие деньги на спиртное и развлечения.

Сейчас в отношении вора возбуждено уголовное дело.


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