В Новокузнецком районе женщины-водители получили поздравления от сотрудников ГИБДД

Накануне 8 Марта женщин-водителей, а также пассажиров и пешеходов поздравили с наступающим праздником сотрудники ГИБДД Новокузнецкого района.

Инспекторы проверяли документы, а после проверки вручали открытки и шарики с надписью «Мы за безопасные дороги!» Это стало лейтмотивом поздравительной акции. Сотрудники, кроме поздравлений, напоминали водителям о необходимости соблюдать ПДД. Женщины-пассажиры также получали сюрпризы от инспекторов.

Поздравили инспекторы и пешеходов, а юным пешеходам еще и вручали светоотражатели, рассказывая, как вести себя на дорогах.

Фото: "Правоохранительный портал Кузбасса"