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Ночью в Кузбассе горели три автомобиля и частный гараж

09 марта 2018 в 11:34

Известно, что один пожар произошёл в Берёзовском, другой — в Прокопьевске. О причинах случившегося пока не сообщается.

Так, в 00:55 на пульт МЧС Кузбасса поступил сигнал о возгорании в частном гараже на улице Юбилейной в Берёзовском двух автомобилей и частного гаража. Известно, что пожар был ликвидирован через 20 минут. К тушению привлекались 11 человек и три единицы техники.

Второй инцидент произошёл в Прокопьевске. Как сообщили в МЧС, в 05:08 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном автомобиле на улице Институтской. Возгорание было ликвидировано в 05:16. К тушению от МЧС России привлекались шесть человек и две единицы техники.


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