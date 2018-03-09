В Крапивинском на пожаре погиб 41-летний мужчина

Трагедия произошла утром 7 марта на улице Весенней. В результате возгорания частного дома погиб хозяин жилища.

По информации ГУ МЧС России по Кемеровской области, сообщение о пожаре в частном жилом доме поступило в дежурную часть в 07:10. Уже в 07:25 возгорание было ликвидировано. В тушении пожара были задействованы пять человек и две единицы техники.

После тушения в доме было обнаружено тело 41-летнего хозяина жилища. Пока причина смерти и обстоятельства возникновения пожара не установлены. Однако известно, что при жизни мужчина злоупотреблял спиртным.