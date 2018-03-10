Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› 8 марта в Кузбассе родилось больше мальчиков

8 марта в Кузбассе родилось больше мальчиков

10 марта 2018 в 10:03

В Международный женский день в Кемеровской области родились 65 детей, из них 36 мальчиков и 29 девочек. Это на одного малыша больше, чем в прошлом году.

Так, больше всего младенцев появилось на свет в Новокузнецке - 22 малыша, в областной столице – 12, в Киселевске и Белове по четыре новорожденных. Трое малышей родились в Мариинском районе, а в областном клиническом перинатальном центре имени Решетовой родились пятеро детей.

Как сообщили в администрации, все женщины, родившие детей 8 марта, по традиции получат по 10 000 рублей и медальон "Рожденному на Земле Кузнецкой".


Читайте также

Content 1478670540 19b5e55daf3dac4af7300de0b9854bda xl
В Крапивинском на пожаре погиб 41-летний мужчина
Content
Ночью в областной столице столкнулись два такси
Content img 20170215165015 387
Кузбассовец погиб во время празднования 8 марта
Content 9b730830 2409 11e8 b443 c3a971bf5f7d
В Кемерове из-за петарды загорелся балкон

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?