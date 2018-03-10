8 марта в Кузбассе родилось больше мальчиков

В Международный женский день в Кемеровской области родились 65 детей, из них 36 мальчиков и 29 девочек. Это на одного малыша больше, чем в прошлом году.

Так, больше всего младенцев появилось на свет в Новокузнецке - 22 малыша, в областной столице – 12, в Киселевске и Белове по четыре новорожденных. Трое малышей родились в Мариинском районе, а в областном клиническом перинатальном центре имени Решетовой родились пятеро детей.

Как сообщили в администрации, все женщины, родившие детей 8 марта, по традиции получат по 10 000 рублей и медальон "Рожденному на Земле Кузнецкой".