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Кузбассовец погиб во время празднования 8 марта

10 марта 2018 в 12:02

В ночь на 9 марта в Рудничном районе Кемерова погиб мужчина.

В одном из частных домов областной столицы компания отмечала Международный женский день. Гости распивали спиртные напитки. У одного из присутствующих был при себе травматический пистолет типа.

По невыясненным обстоятельствам именно для владельца оружия застолье закончилось трагично – горожанин погиб.  

В настоящее время вся компания задержана, обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.


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