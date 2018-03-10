Кузбассовец погиб во время празднования 8 марта

В ночь на 9 марта в Рудничном районе Кемерова погиб мужчина.

В одном из частных домов областной столицы компания отмечала Международный женский день. Гости распивали спиртные напитки. У одного из присутствующих был при себе травматический пистолет типа.

По невыясненным обстоятельствам именно для владельца оружия застолье закончилось трагично – горожанин погиб.

В настоящее время вся компания задержана, обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.