Кузбассовец погиб во время празднования 8 марта

В ночь на 9 марта в Рудничном районе Кемерова погиб мужчина.
В одном из частных домов областной столицы компания отмечала Международный женский день. Гости распивали спиртные напитки. У одного из присутствующих был при себе травматический пистолет типа.
По невыясненным обстоятельствам именно для владельца оружия застолье закончилось трагично – горожанин погиб.
В настоящее время вся компания задержана, обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.
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