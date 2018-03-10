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В Кемерове из-за петарды загорелся балкон

10 марта 2018 в 14:05

Инцидент произошел в ночь на 10 марта в многоэтажном доме на проспекте Шахтёров.

Фото с места происшествия выложили в социальную сеть очевидцы. По словам свидетелей один из балконов дома № 85А на девятом этаже горел открытым пламенем.

Сообщается, что причиной возгорания стали петарды, которые запускали во дворе. Одна из них случайно попала на балкон, в результате вещи, стоявшие на балконе, загорелись.

Информации о пострадавших нет. Свидетели отметили, что пожарная команда приехала и справилась с пламенем довольно быстро.

Фото: Регион-42


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