Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Школьницы из Барнаула жестоко избили сверстницу...

Школьницы из Барнаула жестоко избили сверстницу и выложили видео избиения в сеть

11 марта 2018 в 10:36

Драка произошла в ночь на 10 марта. Известно, что в момент нападения подростки были пьяны.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю, в группах социальных сетей была размещена информация об избиении в городе Барнауле несовершеннолетней девочки, совершённое группой школьников. Происходящее подростки записывали на видео, которое опубликовали в социальных сетях. На видеозаписи видно, как две школьницы бьют лежащую на асфальте девушку ногами по лицу, ударяют её голову об асфальт.

По факту произошедшего следователи начали доследственную проверку. Процессуальное решение будет принято по ее результатам.


Читайте также

Content
Кузбассовец решил доказать свою любовь при помощи суицида
Content 1513473069 stiralnaya mashina zagorelas
51-летнего кемеровчанина «убила» стиральная машина
Content unnamed
При пожаре в южной столице Кузбасса погибла 50-летняя хозяйка дома
Content 900x675 adsbygoogle window adsby
Киселевчанка обворовала подругу, у которой хотела одолжить денег

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?