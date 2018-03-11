Школьницы из Барнаула жестоко избили сверстницу и выложили видео избиения в сеть

Драка произошла в ночь на 10 марта. Известно, что в момент нападения подростки были пьяны.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю, в группах социальных сетей была размещена информация об избиении в городе Барнауле несовершеннолетней девочки, совершённое группой школьников. Происходящее подростки записывали на видео, которое опубликовали в социальных сетях. На видеозаписи видно, как две школьницы бьют лежащую на асфальте девушку ногами по лицу, ударяют её голову об асфальт.

По факту произошедшего следователи начали доследственную проверку. Процессуальное решение будет принято по ее результатам.