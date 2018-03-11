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51-летнего кемеровчанина «убила» стиральная машина

11 марта 2018 в 11:54

Трагедия случилась днем 9 марта в одном из частных домов по улице 13-я линия.

Вернувшись домой хозяйка жилища обнаружила, что что внутри всё в дыму, а её супруг не подаёт признаков жизни. Прибывшие на место спасатели и специалисты скорой помощи предварительно установили, что 51-летний горожанин погиб от отравления угарным газом.

В настоящее время точная причина возгорания устанавливается. Скорее всего, пожар в доме произошёл из-за замыкания электропроводки стиральной машины.


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