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При пожаре в южной столице Кузбасса погибла 50-летняя хозяйка дома

11 марта 2018 в 14:11

Происшествие случилось вчера днем. Сигнал о возгорании одного из частных домов в Новокузнецке поступил в 14:39. На месте происшествия работали 12 сотрудников МЧС с тремя единицами техники.

В 14:51 огонь был полностью ликвидирован. После тушения пожарные нашли в доме тело женщины 50 лет.

Сейчас выясняется причина смерти хозяйки дома. Предварительно названа причина пожара: огонь мог разгореться из-за нарушений при использовании печного отопления.


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