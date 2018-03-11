При пожаре в южной столице Кузбасса погибла 50-летняя хозяйка дома

Происшествие случилось вчера днем. Сигнал о возгорании одного из частных домов в Новокузнецке поступил в 14:39. На месте происшествия работали 12 сотрудников МЧС с тремя единицами техники.

В 14:51 огонь был полностью ликвидирован. После тушения пожарные нашли в доме тело женщины 50 лет.

Сейчас выясняется причина смерти хозяйки дома. Предварительно названа причина пожара: огонь мог разгореться из-за нарушений при использовании печного отопления.