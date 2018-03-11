Киселевчанка обворовала подругу, у которой хотела одолжить денег

В Киселевске в полицию обратилась 31-летняя местная жительница. Она рассказала, что в ее отсутствие кто-то проник в дом и украл сапоги, в которых женщина хранила отложенные деньги.

Полицейские оперативно вычислили подозреваемого. Выяснилось, что женщину ограбила ее 38 летняя подруга. По ее признанию, она пришла к приятельнице попросить денег в долг. Однако в доме никого не было. Тогда подозреваемая разбила окно и проникла в помещение.

Она взяла сапоги приятельницы. Уже позже из обуви выпал сверток, в котором оказалось 20 тысяч рублей. Тогда киселевчанка выкинула обувь, а наличные оставила себе.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.