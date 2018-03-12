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Многодетный новокузнечанин покончил с собой в минувшие праздники

12 марта 2018 в 10:07

В ночь с 9 на 10 марта свел счеты с жизнью один из жителей Орджоникидзевского района южной столицы Кузбасса.

Известно, что самоубийство 33-летний мужчина совершил у себя дома. Как сообщили местным СМИ знакомые горожанина, у него осталось четверо детей: два ребенка жены, которых он воспитывал, и два своих.

Обстоятельства смерти новокузнечанина устанавливаются. По словам знакомых, мужчина не никогда рассказывал друзьям о своих проблемах. О причинах его самоубийства ничего не известно.


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