Многодетный новокузнечанин покончил с собой в минувшие праздники

В ночь с 9 на 10 марта свел счеты с жизнью один из жителей Орджоникидзевского района южной столицы Кузбасса.

Известно, что самоубийство 33-летний мужчина совершил у себя дома. Как сообщили местным СМИ знакомые горожанина, у него осталось четверо детей: два ребенка жены, которых он воспитывал, и два своих.

Обстоятельства смерти новокузнечанина устанавливаются. По словам знакомых, мужчина не никогда рассказывал друзьям о своих проблемах. О причинах его самоубийства ничего не известно.