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В областной столице столкнулись две маршрутки

12 марта 2018 в 10:47

Утром 12 марта на проспекте Октябрьском столкнулись два маршрутных такси. Фотографии с места происшествия выложили в сеть очевидцы.

Так, по словам свидетелей, ДТП произошло на остановке "ТРК "Лапландия". Водитель маршрутки №8Т врезался в заднюю часть автобуса, следующего по маршруту №28Т.

Несмотря на то, что в момент столкновения в обоих транспортных средствах находились пассажиры, никто не пострадал. Сами маршрутные такси получили незначительные повреждения.

 

 

Фото: ВКонтакте


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