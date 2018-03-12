В областной столице столкнулись две маршрутки

Утром 12 марта на проспекте Октябрьском столкнулись два маршрутных такси. Фотографии с места происшествия выложили в сеть очевидцы.

Так, по словам свидетелей, ДТП произошло на остановке "ТРК "Лапландия". Водитель маршрутки №8Т врезался в заднюю часть автобуса, следующего по маршруту №28Т.

Несмотря на то, что в момент столкновения в обоих транспортных средствах находились пассажиры, никто не пострадал. Сами маршрутные такси получили незначительные повреждения.

Фото: ВКонтакте