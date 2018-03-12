Бывшего инспектора ДПС осудили за получение взятки в Кузбассе

За 25 000 рублей инспектор отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД межмуниципального отдела МВД РФ «Беловский» согласился «отпустить с миром» нетрезвого водителя.

Как сообщили в следственном управлении СКР, инспектор ДПС остановил на автодороге машину. Выяснилось, что находившийся за рулем мужчина был нетрезв. Пока инспектор составлял протокол об административном правонарушении, ему позвонил знакомый правонарушителя и попросил за вознаграждение в 25 000 рублей не документировать факт совершения правонарушения. Позже он лично передал полицейскому деньги и забрал документы на автомобиль.

Примечательно, что, передавая документы водителю, он затребовал с него уже 50 000 рублей. Данный факт взятки был установлен в ходе расследования другого уголовного дела, одним из фигурантов которого являлся предприимчивый знакомый. Совместными грамотно спланированными оперативными действиями сотрудниками службы ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД и следователями территориального Следственного комитета преступление было раскрыто.

В суде бывший инспектор признал свою вину, ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и штраф в сумме 250 000 рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года. В отношении взяткодателя также было возбуждено уголовное дело.