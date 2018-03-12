Житель Киселевска разбил о голову экс-супруги тарелку

Действия кузбассовца квалифицированы как причинение легкого вреда здоровью потерпевшей.

Несмотря на то, что отношения между участниками инцидента давно закончились, они продолжили проживать на одной жилплощади. В какой-то момент женщина сделала замечание не имеющему своего жилья сожителю. Её возмутило то, что мужчина не выключил свет, при этом горожанка упомянула, что платит за ЖКУ она одна. Разозлившись, кузбассовец взял фарфоровую тарелку и разбил о голову бывшей возлюбленной.

В настоящее время киселевчанин задержан, ему грозит до двух лет лишения свободы.