Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Новокузнецкие бомжи уcтроили бойню за место в т...

Новокузнецкие бомжи уcтроили бойню за место в теплотрассе

12 марта 2018 в 15:51

Ссора мужчин закончилась убийством. В Куйбышевского районе Новокузнецка двое бомжей не поделили теплотрассу - ссора мужчин закончилась убийством.

По версии следствия, 45-летний бездомный однажды ночью заметил на своем спальном месте на трубе теплотрассы другого мужчину. Приняв спящего за знакомого, он попытался разбудить его, однако тот в ответ начал сыпать оскорбления. Рассердившись, мужчина ударил второго ножом в шею, так что у ножа отломился клинок. Истекая кровью, потерпевший смог добраться до ближайшего гаражного кооператива и, назвав сторожу имя убийцы, скончался.

Задержанный бродяга попытался убедить суд, что к смерти потерпевшего он непричастен. По версии обвиняемого убитый подбежал к нему, будучи уже раненым и попросил вызвать "скорую". Однако суд счел убедительными доказательства обвинения. На ближайшие 14 лет мужчина обрел крышу над головой – их он проведет в колонии особого режима.


Читайте также

Content 738371
Многодетный новокузнечанин покончил с собой в минувшие праздники
Content
В областной столице столкнулись две маршрутки
Content 1481030810 vzyatka gibdd
Бывшего инспектора ДПС осудили за получение взятки в Кузбассе
Content
Житель Киселевска разбил о голову экс-супруги тарелку

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?