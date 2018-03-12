Новокузнецкие бомжи уcтроили бойню за место в теплотрассе

Ссора мужчин закончилась убийством. В Куйбышевского районе Новокузнецка двое бомжей не поделили теплотрассу - ссора мужчин закончилась убийством.

По версии следствия, 45-летний бездомный однажды ночью заметил на своем спальном месте на трубе теплотрассы другого мужчину. Приняв спящего за знакомого, он попытался разбудить его, однако тот в ответ начал сыпать оскорбления. Рассердившись, мужчина ударил второго ножом в шею, так что у ножа отломился клинок. Истекая кровью, потерпевший смог добраться до ближайшего гаражного кооператива и, назвав сторожу имя убийцы, скончался.

Задержанный бродяга попытался убедить суд, что к смерти потерпевшего он непричастен. По версии обвиняемого убитый подбежал к нему, будучи уже раненым и попросил вызвать "скорую". Однако суд счел убедительными доказательства обвинения. На ближайшие 14 лет мужчина обрел крышу над головой – их он проведет в колонии особого режима.