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Кузбассовец при помощи топора пытался вызвать на разговор соперника

13 марта 2018 в 10:20

Инцидент произошел в одном из жилых домов по улице Дзержинского в Киселевске.

28-летний местный житель заподозрил жену в измене и, захватив топор, пришел к квартире предполагаемого любовника. Однако «разговор по душам» не состоялся, знакомый не открыл дебоширу дверь. А когда ревнивец попытался выломать ее при помощи топора, испуганный "соперник" обратился в полицию.

Прибывшие на место бойцы Росгвардии задержали разбушевавшегося горожанина. Выяснилось, что ранее он уже был судим за грабеж. В настоящее время он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

 

 

Фото: Росгвардия Кемеровской области


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