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Кемеровчанин выстрелил в «подрезавшего» его водителя

13 марта 2018 в 11:02

Полицейские разбираются в обстоятельствах вооруженного дорожного конфликта, в ходе которого один из водителей выстрелил в другого за то, что тот "подрезал" его иномарку. 

В полицию обратился 30-летний пострадавший. Мужчина пояснил, что он на своей машине обогнал Honda Accord и спровоцировал аварийную ситуацию. Водитель иномарки остановился, чтобы разобраться с лихачем, и словесная перепалка переросла в конфликт со стрельбой. Позже медики диагностировали у одного из участников конфликта огнестрельную рану ноги.

Стражи порядка изъяли у водителя Honda травматический пистолет, затем доставили стрелка в отдел полиции для разбирательства. Он пояснил, что его привела в ярость манера езды.

В отношении задержанного составлен административный протокол по статье "Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого места, кроме того, при проверке нарушителя по месту жительства участковый уполномоченный изъял у него два охотничьих гладкоствольных ружья. Известно, что потерпевшему оказали необходимую медицинскую помощь, в настоящее время он проходит амбулаторное лечение. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен по результатам судебной экспертизы.


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