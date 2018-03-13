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Мужчина в неадекватном состоянии выпал из окна в Кемерове

13 марта 2018 в 13:03

Инцидент произошел около 21:30 в понедельник, 12 марта.

Из окна третьего этажа дома №9А по улице Дзержинского. Очевидцы предположили, что падение было случайным. По их словам, мужчина был в неадекватном состоянии: либо в алкогольном, либо в наркотическом опьянении.

Как рассказал один из свидетелей, после падения пострадавший крутился на снегу, кричал и даже пытался встать. Прибывшие на место медики связали ему руки.

О состоянии пострадавшего пока ничего не известно. Обстоятельства происшествия уточняются.


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