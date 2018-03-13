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В Кузбассе насмерть сбили 37-летнего мужчину

13 марта 2018 в 13:37

Смертельная авария произошла рано утром 12 марта на трассе в Ленинск-Кузнецком районе.

По предварительным данным ГИБДД, около 6:00 52-летний водитель Scania ехал со стороны Ленинска-Кузнецкого в сторону Новокузнецка и наехал на пешехода, находившегося на проезжей части без цели её перехода.

От полученных травм 37-летний мужчина скончался на месте происшествия. В отделе пропаганды отметили, что на одежде погибшего не было светоотражающих элементов. Кроме того, мужчина находился на проезжей части вне места, предназначенного для перехода.


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