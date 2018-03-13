В Междуреченске пика забора пронзила насквозь школьницу (видео)

Инцидент произошел 8 марта. Девочка по неосторожности напоролась на металлический забор. Видео спасательной операции опубликовал телеканал «Июнь».

Пика ограждения пронзила 13-летнюю девочку насквозь: она вошла в районе живота, а вышла у шеи. Извлекать металл из тела ребенка спасатели не стали, а демонтировали часть ограждения и вместе с пикой передали девочку медикам.

Дальнейшая судьба спасенной девочки пока неизвестна. Примечательно, что школьница очень мужественно пережила операцию по спасению и за все время не издала ни звука.

Фото, видео: телеканал "Июнь"