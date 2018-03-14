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Ночью неизвестные подожгли автомобиль кемеровчанина

14 марта 2018 в 09:22

Инцидент произошел поздно вечером 13 марта на проспекте Октябрьском в Кемерове.

Информация о возгорании автомобиля ВАЗ2114 поступила в дежурную часть МЧС России в 23:20. Как сообщили в ведомстве, на момент прибытия первого подразделения автомобиль горел открытым пламенем. В ликвидации пожара были задействованы семь человек и две единицы техники.

Уже в 23:28 огонь был потушен, в результате пожара выгорел моторный и багажный отсек. По предварительной версии, причиной случившегося стал умышленный поджог.


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