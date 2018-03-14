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В день выборов проезд в общественном транспорте в Кузбассе будет бесплатным

14 марта 2018 в 10:28

18 марта в Кемеровской области организуют бесплатный проезд в городских троллейбусах, трамваях и автобусах. Исключение составят маршрутные такси.

Как сообщили в областном департаменте транспорта и связи, в некоторых муниципалитетах также запустят дополнительные рейсы, чтобы все желающие даже из отдалённых районов смогли добраться до избирательных участков.

Стоит отметить, что исключение составит маршрутное такси №1 («Маршрут ВОИ»). Здесь в день выборов проезд также будет бесплатным. По словам председателя Кемеровского регионального отделения ВОИ Валентины Шмаковой, они решили поддержать инициативу Амана Тулеева. Стоит отметить, что бесплатным был проезда на данном маршруте в 8 марта, в Международный женский день.


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