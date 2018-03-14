Кузбассовец избил чересчур внимательного к его жене друга

В ходе застолья знакомый пары проявил излишнюю заботу о супруге приятеля.

Участники конфликта вместе распивали алкоголь в одном из общежитий Кемерова. При этом знакомый пары постоянно делал комплименты хозяйке, ухаживал за ней. Длительное время супруг терпел поведение друга, однако после очередного комплимента набросился на соперника с кулаками и выгнал навязчивого ухажера в подъезд.

Потерпевший прошел несколько этажей и упал. Увидев на лестничной клетке окровавленного мужчину, жильцы общежития вызвали полицию.

Найти нападавшего удалось по следам крови, ведущим в комнату, где произошел инцидент. Сначала 35-летний ревнивец отрицал свою вину, но под тяжестью доказательств во всем признался. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.