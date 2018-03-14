Новокузнечанин из ревности убил 2-летнего ребенка

В южной столице Кузбасса осужден 31-летнему местный житель. Известно, что новокузнечанин проживал с сожительницей и двумя малолетними детьми женщины. Осужденному категорически не нравилось, что детей периодически навещал их родной отец. Испытывая сильную ревность, он решил из мести убить двухлетнего сына сожительницы и сам уйти из жизни.

Накануне он сообщил жене о том, что подозревает ее в измене, а на следующий день, пока женщина была на работе, положил подушку на лицо ребёнка и держал до тех пор, пока тот не перестал подавать признаков жизни. После этого он ушёл в гараж, сел в машину и включил зажигание.

Вернувшись с работы, потерпевшая обнаружила сожителя без сознания в гараже. Женщина вытолкала его из салона, открыла все двери и побежала в дом, где и нашла убитого ребенка. Она повезла малыша в больницу, в это время сосед вызвал мужчине скорую помощь.

Медики диагностировали у кузбассовца отравление выхлопными газами, его госпитализировали. А вот ребенка спасать было поздно, малыш был мертв.

Задержанный сотрудничал со следствием мужчину и в полном объеме признал свою вину. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также осужденному придётся выплатить 2 миллиона рублей компенсации морального вреда.