Прокопчанина осудили за умышленное заражение подруги ВИЧ-инфекцией

Мужчина не сообщил избраннице о том, что заражён ВИЧ, и не использовал контрацептивы, хотя по закону обязан делать это.

Потерпевшей оказалась 30-летняя жительница, которая встречалась с осуждённым на протяжении 10 месяцев. Оказалось, что женщина больна, а источником заражения ВИЧ стал ее возлюбленный, который уже не первый год состоял на учёте в медучреждении с аналогичным диагнозом. Прокопчанка обратилась в полицию.

Напомним, что за заражение ВИЧ-инфекцией в России предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание — 5 лет лишения свободы, однако если ВИЧ-инфицированный заразил более двух человек, то он может отправиться за решётку на срок до 8 лет.

Мужчина полностью признал вину и пояснил, что боялся рассказать сожительнице о своем положительном ВИЧ-статусе, так как она могла его бросить.

Суд приговорил кузбассовца к году условного заключения. Кроме того, он должен будет выплатить экс-возлюбленной 1 миллион рублей.