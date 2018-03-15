Стала известна дата рассмотрения апелляции Мовшина

Апелляцию бывшего главы ГИБДД Кузбасса Верховный суд Республики Хакасии рассмотрит 28 марта.

Информация о дате слушания появилась на официальном сайте суда. Известно, что жалобу рассмотрит судья Олег Нарожный.

Напомним, ранее Абаканский городской суд признал Юрия Мовшина виновным в ДТП и назначил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Экс-главу ГИБДД взяли под стражу в зале суда. Также Мовшин должен будет выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере восьми миллионов рублей.